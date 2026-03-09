¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤ÁÁ´°÷¤Ë´¶¼Õ¡×Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¡üâÆ£Ä¾¼÷¡Ê32¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂàÈ¯É½
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½ÀÆ»¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡ËÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÆ£Ä¾¼÷Áª¼ê¡§
½ÀÆ»¤òÂ³¤±¤ÆÍè¤é¤ì¤¿°ì½Ö°ì½Ö¤¬º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤·¡¢Á´¤Æ¤¬»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½ÀÆ»ÃË»Ò60kgµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÆ£Ä¾¼÷Áª¼ê¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÆüËÜÃË»ÒºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö4ÅÙ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿½ÀÆ»²È¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÆ£Ä¾¼÷Áª¼ê¡§
»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤Ë¡¢Á´°÷¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°Àè¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë°¤Éô°ìÆó»°Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£
¹âÆ£Áª¼ê¤Ïº£¸å¡¢»ØÆ³¼Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ÀÆ»¿Íµ¤Éü³è¤Ø¸þ¤±³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£