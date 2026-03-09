乃木坂46・小川彩が表紙『B.L.T.graduation2026』　制服グラビア特集

乃木坂46・小川彩が表紙・巻頭を飾る『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）が2026年3月24日（火）に発売される。

【写真】裏表紙には私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の高3トリオ

「B.L.T.graduation2026」は「卒業」をテーマに、この春、高校・中学を卒業するアイドル・女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア＆インタビュームック。グラビアは、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットが満載。

今号の表紙を飾ったのは、この春に高校を卒業する小川彩（乃木坂46）。乃木坂46の5期生の最年少として中学生の時にグループに加入した小川。白を基調とした落ち着いた部屋で何気ない姿や公園でトランポリンでかわいく跳ねる姿など、さまざまなカットが撮り下ろされた。

中面にはグループ最年少の中学3年生であり、6期生の川端晃菜が登場。撮影では、思うままに髪を可愛くアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現。元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする様子なども撮影された。

裏表紙・巻末を務めるのは、私立恵比寿中学・風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜の高3トリオ。撮影のテーマは「学校生活の思い出をもう一度」。運動会の種目（パン食い競争・お玉リレー競争）をやってみたり、宿泊研修かのように皆で布団にくるまってみたり、屋上ではしゃいでみたりといったグラビアとなっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）