侍ジャパンの大谷翔平（31）は3月8日、自身のInstagramを更新。同日に行われたオーストラリア戦の試合前や試合中の写真を公開し、チームメートとの“対照的すぎる喜び方”がファンの注目を集めている。

侍ジャパンはWBCの1次ラウンドでオーストラリアと対戦し、4―3で勝利。大谷は、ベンチで歓喜する選手たちや円陣の様子など複数の写真を投稿した。

中でも話題となったのが、大谷の隣で喜びを爆発させる山本由伸（27）との“温度差ショット”。ベンチで両手を高く突き上げ、大ジャンプする山本の横で、大谷は表情を変えず真顔で歩く姿が写り込んでいる。さらに別の写真では、ジャンプから着地したとみられる山本が目をつぶり、天井を見上げるような表情。一方の大谷は冷静に拍手するのみで、対照的なリアクションとなっている。

大谷が“山本イジり”とも取れる写真を投稿した形となり、ファンからも反響が続出。「安定の山本くんいじり」「由伸かわいいww」などのコメントが寄せられた。さらに大谷は「みなさんまた明後日」とメッセージを添え、前日の韓国戦後は2個だった星の絵文字を今回は3個並べた。



