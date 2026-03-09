きょう、山形ワイヴァンズの選手が山形市の幼稚園を訪れ、プロ選手の技を披露し体を動かす楽しさを伝えました。

【写真を見る】華麗なボールさばきを間近で！ 山形ワイヴァンズの選手が幼稚園に 体を動かす楽しさを伝える（山形）

山形市の諏訪幼稚園で開かれたこのイベントは、バスケを通して体を動かす楽しさを知ってもらおうと山形ワイヴァンズが行ったものです。

講師にはワイヴァンズの川畑颯太郎選手が訪れ、華麗なボールさばきを披露。園児にボールを思い通りに動かすコツなどを伝えました。

普段遊びで使っているボールよりも重く大きな試合用のボールを全身を使って精一杯遠くに飛ばします。

こちらの体験では扱いやすい小さなボールでゴールに狙いをすましてシュート！

ナイスゴール。

■もっとうまくなりたい！

園児「（Ｑどんなこと楽しかった？）パスするところ。足を前に出したら（ボールが飛んだ）」

園児「Ｑ難しいことあった？）あった。こうやっていれるの難しかった。バスケもっとうまくなりたいです」

山形ワイヴァンズ 川畑颯太郎 選手「初めて幼稚園生と触れあってすごくみんな元気があって自分も楽しむことができた。バスケットをしたことのない、ボールにふれたことのない子たちに少しでも楽しいなと思ってもらえたら自分も嬉しいので、そのきっかけを作れたらいいかなと思います」

子どもたちはプロ選手の技を見て共に遊び、体を動かす楽しさを感じているようでした。