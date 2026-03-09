9日未明の健軍駐屯地に搬入された長射程ミサイルの装置の一部。深夜にも関わらず多くの人が駐屯地に集まりした。この動きに県のトップは。



■木村敬知事

「県には何の知らせもなく、今回も報道でこういうことを知ったことは大変残念です」



健軍駐屯地に配備される、射程約1000キロの国産長射程ミサイル。日本を攻撃しようとする他国の基地などへの反撃が可能で、防衛省は、相手に攻撃を思いとどまらせる「抑止力」の強化につながると説明しています。





6日に配備日程を問われた小泉防衛相は…。

■小泉進次郎防衛相

「配備については3月末までに行う予定ですが現在調整中であり、必要な準備が整い次第、事前に九州防衛局からお知らせする」



しかし、その2日後…。



■藤木紫苑記者

「午後10時過ぎの健軍駐屯地前です。長射程ミサイルが搬入されるという一報を受け賛成派と反対派が門の前に集まり異様な空気となっています」



急転直下で動き出した長射程ミサイルの搬入。周辺では配備に反対する市民団体や近隣の住民など100人ほどが抗議の声を上げました。



■反対住民

「一市民として住民説明会なしに長射程ミサイルを配備することがどうしても許せないと思っています」



そして、日付を超えたころ。駐屯地には、発射装置とみられる複数の装置が運び込まれました。商店街や学校・病院など、多くの人たちの生活圏内にある健軍駐屯地。住民はどう受け止めたのでしょうか。



■70代

「えーっと思ったけど。なんとも言えないですね。良いとも悪いとも。何がどうなっているのか判断つかない」

「防衛も必要だし、地域住民の安全も必要。賛成反対と言われても僕自身はよくわからない」



今回の搬入を「ニュースで知った」という熊本市の大西市長。情報提供のあり方について、国にクギを刺しました。



■熊本市・大西一史市長

「立地している自治体としてはできる範囲で混乱がないようにしていかなきゃいけない。そこの部分に関して可能な限りの情報提供があるべきじゃなかったかなと思っています」



なぜ、自治体のトップにも情報提供がなかったのか。木原官房長官は「装備品の搬入は準備行為に位置づけている」と説明しました。



■木原稔官房長官

「これまでも全ての装備品について部隊運用の保安や輸送の安全を確保する観点からお答えは差し控えております。今回だけではありません」



九州防衛局は、健軍駐屯地への配備を3月末に完了するとしています。



自治体のトップも「ニュースで知った」という今回の搬入。専門家はどうみるのでしょうか。

元陸上自衛隊中部方面総監で、現在は日本文理大学客員教授の山下裕貴さんです。



山下さんは「国際的に考えれば、能力については軍事機密なので説明しないことが多い」と話しています。そして、気になるのが長射程ミサイルの配備によって、「他国からの攻撃の脅威にさらされないか」という疑問です。



■元陸上自衛隊 中部方面総監・山下裕貴さん

「今回の地対艦ミサイルは車載型の移動発射機です。移動して違うところに隠れて作戦をするそのための部隊です。基地で発射する弾道弾中距離弾道弾や長距離弾道弾とは全く違います。健軍駐屯地自体が目標になるか。可能性がない、とは言えない。ただし九州にミサイルやドローンが来るときはオールジャパンになっている。（日本が戦争になれば）防衛施設、インフラ施設、行政施設は全部ターゲットになるということですから分けて考えてもらいたい」



山下さんは、戦争をしないために「抑止力」を持って「外交」で努力をするということがいまの世界情勢の中で不可欠だと話します。