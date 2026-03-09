タレントの新山千春（45）が9日、自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車が納車されたことを報告した。

新山と言えば25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、今回購入したのはトヨタ「ランドクルーザー70」。

愛車との写真を投稿し「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのはこちらの 再再販ランクル70です！早速色々カスタムしました！」と報告。

さらに「ランクルデビュー初心者の私に とてもとても親切にご対応いただいて こちらで納車できたことも幸せに感じているんです これからキャンプだったり 車中泊も使ってみたいなと思って ARBのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました 他にも色々変えてます！！それにしても早速、快適ランクル70Lifeはじまってます ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めてまた同じような仕様にカスタムして 四角、直角愛は変わらずレトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70わたしの相棒です 楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います！ランクルファンの皆さん ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」とつづった。

フォロワーからは「最高です！」「おめでとう御座います」「素敵です」「カッコいいです」などの声が寄せられていた。