　タレントの新山千春（45）が9日、自身のインスタグラムを更新し、新たな愛車が納車されたことを報告した。

　新山と言えば25歳からジープを乗り継ぐジープ好きとして知られているが、今回購入したのはトヨタ「ランドクルーザー70」。

　愛車との写真を投稿し「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのはこちらの　再再販ランクル70です！早速色々カスタムしました！」と報告。

　さらに「ランクルデビュー初心者の私に　とてもとても親切にご対応いただいて　こちらで納車できたことも幸せに感じているんです　これからキャンプだったり　車中泊も使ってみたいなと思って　ARBのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました　他にも色々変えてます！！それにしても早速、快適ランクル70Lifeはじまってます　ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めてまた同じような仕様にカスタムして　四角、直角愛は変わらずレトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70わたしの相棒です　楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います！ランクルファンの皆さん　ランクル初心者の私ですがよろしくお願いします」とつづった。

　フォロワーからは「最高です！」「おめでとう御座います」「素敵です」「カッコいいです」などの声が寄せられていた。