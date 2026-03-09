WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。元WBC世界スーパーフライ級王者の川島郭志氏（55）と5月2日の“拓真VS井岡”を予想した。

WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）に5階級制覇を狙って挑戦する井岡一翔（36＝志成）の一戦も“尚弥VS中谷”に並ぶビッグマッチだ。

井岡のキャリアを評価する声も多いが、川島氏は「拓真選手が前回（那須川天心戦）のようなメンタルの持っていき方をして、お父さん（真吾トレーナー）が納得するような練習をやれば相手が井上一翔であっても僕は拓真選手が有利かなと思う」と説明した。

天心戦に向けての拓真の練習は兄・尚弥も指導してきた父・真吾トレーナーも認める内容だったという。

拓真が本来持つ強さは尚弥も認める。

川島氏は「（井岡）一翔選手の相手の力を殺すという一番いいところ以上のものを拓真選手が出してボクシングできれば拓真選手が有利」と予想した。

具志堅氏も「（天心戦の拓真は）精神的にも強かった。井岡チャンピオンとやるのであればまたギア上げてくると思う。でも井岡チャンピオンも強い。日本人に負けてないからね」と、日本人キラーの部分を強調した。