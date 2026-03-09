ニッポン放送「オールナイトニッポン」2026年度ラインナップ発表会見が9日、都内の同局で行われ、4月からの新パーソナリティーに決まったサカナクション山口一郎（45）と日向坂46正源司陽子（19）が意気込みを語った。

山口は「オールナイトニッポン」（深夜1時）火曜日、正源司は「オールナイトニッポンX（クロス）」（深夜0時）木曜をそれぞれ担当する。

山口は「来年キャリア20年を迎える。音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティーとして頑張っていきたい」と笑わせ「ミュージシャンから見た景色を伝えていけるパーソナリティーになりたい」。

星野源の担当した火曜枠を引き継ぐことについて「プレッシャーを感じております」とし「星野さんがどう思っているのか気になる。同じミュージシャンとしてうまくバトンを受け取れたら」と話した。

22年にうつ病を公表し休養し、24年に復帰。レギュラーを担当する上での体調面について「一生付き合っていく病気だと思うので、完全に寛解はしていないが、肩を組んでじゃないけど、ここ1年やってきたので大丈夫だと思う」。この日も臨機応変な爆笑トークで会見を盛り上げ、フォトセッションでは元気にポーズをとって笑わせた。

正源司は、新パーソナリティー決定に「夢のよう」と喜びを語り「リスナーとイチャイチャするラジオをしていけたら」と話した。