3月8日、板野友美がInstagramを更新し、自慢の愛車を公開。その様子が、賛否を呼んでいる。

「この日、《半年前の時差投稿》として、新車のレンジローバーの写真を公開しました。車の前で、ブラックコーデに身を包んだ板野さんの様子からはラグジュアリーな雰囲気が漂っています。

《ホイールもマットブラックに。内装もブラックにするか迷った》などと明かしていることからも、車へのこだわりようがうかがえます。その他、ナビや携帯電話の充電の仕様なども細かく変更したことを記しており、《我ながら、友美めんどくさw》と茶目っ気たっぷりに報告していました。

高級車として知られるこの車。ファンの間で衝撃が走っています」（芸能記者）

Instagramのコメント欄には「素敵」「かっこいい！」と新車を賞賛する声もあるが……。こうした投稿を“セレブ自慢”ととる人も多かったようだ。

2013年にAKB48を卒業した板野だが、以降は、タレント以外にも実業家としてなど、マルチに活躍している。また、2021年には、東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手と結婚し、現在は一児の母としての一面も見せてきた。

「自身がプロデュースするライフスタイルブランド『Rosy luce（ロージールーチェ）』も軌道に乗っているようです。こうしたことからも、最近はテレビ番組に出演した際に、セレブな私生活を披露することが増えてきました。夫の収入も合わせれば、確かにかなりの額になることが想像できます。

2025年のバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）で自宅を初公開したほか、今年2月の『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演した際にも、家賃や豪華な部屋を公開。そして3月4日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）では、クローゼットに高級ブランドのバッグが並ぶ様子など、豪華な室内を披露していたのです。家賃は200万円超といい、この放送がかなりの話題を呼びました」（同前）

これにはXで、その暮らしぶりを披露し続けることへの違和感も寄せられていた。

「今回披露したのも高級車ということで、さらに賛否が分かれそうです。もちろん、自分の稼いだお金をどう使うかは個人の自由ですし、芸能人である以上、それを発信することもあるかもしれません。当然、板野さんの暮らしに憧れるファンも多いのでしょうが、度重なるセレブな私生活の開陳には拒否感を抱いた人もいるようですね」（同前）

これからもセレブ生活の開陳は続くのだろう。