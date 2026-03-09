なにわ男子・道枝駿佑、「プラスアクト」表紙に単独初登場！ 韓国人気カメラマンの撮りおろしでクールに
なにわ男子・道枝駿佑が、3月12日発売のインタビューマガジン「＋act.（プラスアクト）」4月号（ワニブックス／奇数月12日発売の隔月刊）の表紙／巻頭特集に単独初登場する。
【写真】道枝駿佑、イベントでの姿がカッコ良すぎ！
3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』で主演を務める道枝駿佑が、表紙巻頭に単独初登場。
モノクロの世界観の中でクールに佇む姿を捉えたカットは、韓国の人気カメラマン、キム・ヨンジュン氏による撮り下ろし。ここでしか見られない特別なビジュアルとともに、感情と真摯に向き合いながら挑み、挑戦が多かったという主演映画『君が最後に遺した歌』を通して感じた想い、そして俳優・道枝駿佑としての今後について語ったロングインタビューを届ける。
誌面には千葉雄大、柳楽優弥、鈴木伸之、安田章大、峯田和伸×若葉竜也、中沢元紀、桜木みなと、井内悠陽×阿久根温世、千葉翔也、吉澤要人、梅原裕一郎×小野賢章、坂本昌行、ななまがりが登場。
そのほか、「COUNTDOWN CONCERT 2025‐2026 STARTO to MOVE」、「We’re timelesz LIVE TOUR 2025‐2026 episode 1 FAM DOME」、「King ＆ Prince DOME TOUR 2026 STARRING」、「Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON」、「なにわ男子 1st DOME LIVE ’VoyAGE’」、「Travis Japan Concert Tour 2026’s travelers」、「"IDOL1ST 中島健人" LIVE TOUR 2026」、「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」のライブレポートも掲載。
道枝駿佑が表紙を飾る「＋act.」4月号は、ワニブックスより3月12日発売。価格1210円（税込）。
