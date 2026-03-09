WBC始球式、韓国アイドル退場前の配慮に称賛 素手で…「礼儀正しい」「惚れ直した」好感度上昇
WBC・韓国―豪州戦
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州と対戦。始球式に登場した韓国の8人組ボーイズグループ「ATEEZ（エイティーズ）」のウヨンの所作に称賛が広がっている。
ウヨンは韓国のユニホームを着て登場。マウンドから綺麗な投球フォームでストライクを投げた。場内から拍手が起こると、ウヨンは突然向き直り、自分が踏んだマウンドの足元に戻った。そして、素手でマウンドを均した。何気ない仕草だったが、選手へのリスペクトが伝わるシーンだった。
インスタグラムのフォロワー1113万人の大人気アイドルグループのメンバーとあって、ファンもこの場面に注目。X上に称賛があふれた。
「ウヨン、投げた後マウンドをならしてから帰ってて偉いなと思いました」
「マウンドをしっかりならして退場してて良かったです」
「素手でマウンドをならすの素敵すぎる」
「手でなおしてた…ほれた。惚れ直したぞ！！」
「投げた後マウンド均して帰るの素敵でした」
「最後まで礼儀正しくてかっこよかったよ〜」
「投げ終わったあとにマウンドを手で整えたのめちゃくちゃ良いな」
なかには「アイドルのこととか、よくわからんけど始球式したあとにマウンドならしたの、ちょっと好感もてた」との声もあった。
韓国は1次ラウンド突破をかけ、豪州と戦う。
（THE ANSWER編集部）