WBC・韓国―豪州戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州と対戦。始球式に登場した韓国の8人組ボーイズグループ「ATEEZ（エイティーズ）」のウヨンの所作に称賛が広がっている。

ウヨンは韓国のユニホームを着て登場。マウンドから綺麗な投球フォームでストライクを投げた。場内から拍手が起こると、ウヨンは突然向き直り、自分が踏んだマウンドの足元に戻った。そして、素手でマウンドを均した。何気ない仕草だったが、選手へのリスペクトが伝わるシーンだった。

インスタグラムのフォロワー1113万人の大人気アイドルグループのメンバーとあって、ファンもこの場面に注目。X上に称賛があふれた。

「ウヨン、投げた後マウンドをならしてから帰ってて偉いなと思いました」

「マウンドをしっかりならして退場してて良かったです」

「素手でマウンドをならすの素敵すぎる」

「手でなおしてた…ほれた。惚れ直したぞ！！」

「投げた後マウンド均して帰るの素敵でした」

「最後まで礼儀正しくてかっこよかったよ〜」

「投げ終わったあとにマウンドを手で整えたのめちゃくちゃ良いな」

なかには「アイドルのこととか、よくわからんけど始球式したあとにマウンドならしたの、ちょっと好感もてた」との声もあった。

韓国は1次ラウンド突破をかけ、豪州と戦う。



（THE ANSWER編集部）