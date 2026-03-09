メ～テレ（名古屋テレビ）

ナゴヤ球場の老朽化などを理由に移転するドラゴンズ2軍の本拠地。東海地方の自治体が続々と立候補しています。

ドラゴンズ2軍の本拠地の誘致に立候補している愛知県・津島市。

27ヘクタールあるこの場所を候補地に考えています。

名古屋市中川区にあるナゴヤ球場は老朽化を理由に、2030年代前半の移転を目指し、移転先を公募で決める方針です。

条件は、6万平方メートル以上の十分な敷地があること、バンテリンドームナゴヤから車で原則1時間以内、公共交通機関でもアクセスしやすいことなどです。

名駅やバンテリンドームからアクセス良好

移転先に名乗りを上げた愛知県・津島市。今回候補地としている場所のオススメポイントは…。

「名古屋駅から永和駅まで約15分。アクセスが非常に良い」（津島市まちづくり事業課 原田健課長）

場所は隣、愛西市のJR関西線・永和駅のすぐ北側。名古屋駅からもほどよい距離なうえ、駅を降りたらすぐに到着です。

バンテリンドームからは…。

「(東名阪の)蟹江ICから1.5キロ。すぐアクセスできる。(高速を使えば)バンテリンドーム ナゴヤここまで30分」（原田課長）

9日午後、地権者たちが永和駅北側の開発について、津島市に要望書を提出しました。

「とてもアクセスがよく、西からも集客が見込めるし、(近くには)有名な源泉100％の温泉もある。（選手には）ゆっくりと温泉につかってやってもらいたい」（地権者の1人 遠松清仁さん）

「若い人から年配の人まで多くの人が望んでいるドラゴンズ2軍の誘致と確信しているので、頑張りたい」（津島市 日比一昭市長）

球場誘致は激戦

ただ、球場の誘致は激戦が見込まれます。

「ドデスカ＋」が調べたところ、バンテリンドームがある名古屋市、津島市以外にも、三重県桑名市や岐阜県笠松町など、これまでに17の自治体が検討を進めていることが分かっています。

犬山市でも誘致を目指し、9日に商工会議所が2軍新拠点の誘致活動を積極的に行うよう要望書を提出しました。

関係者によりますと、五郎丸地区や名鉄、羽黒駅に近い農地エリアなどを推す声が上がっているということです。

Q.犬山に本拠地ができたらどんなプラスがあるか

「犬山と言えば観光。観光とコラボしてファンの皆さまが楽しんでいただける歴史文化があるので、2軍ファーム自体が歴史文化に絡めたブランディングができないかと思っている。名古屋にも岐阜にも近いので、愛知県だけでなく、岐阜のファンも取り込める、動線の強みもあると思っています」（犬山市 原欣伸市長）

球団がかかげる移転時期の目安は2030年代前半。 誘致への動きは今後ますます活発になりそうです。