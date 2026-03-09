◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―韓国（９日・東京ドーム）

韓国は２位確定をかけ、オーストラリアとの試合に臨んでいる。午後７時８分、運命のプレーボールが宣告された。すでにＣ組は日本が１位を決めており、２位をオーストラリア、台湾、韓国の３チームで争う状況だ。

韓国が勝った場合は３チームが２勝２敗で並び、当該チーム同士の対戦もすべて１勝１敗となるため、失点率が低いチームが２位となる。失点率はこの３チーム間の対戦の失点／守備アウト数で計算。現状はオーストラリアが０・００、台湾が０・１３、韓国が０・１７とオーストラリアがリードしている。

韓国が２位突破するには、９回決着の場合、５点差以上をつけて、２失点以下に抑えることが条件になる。

この大一番に、昨日の台湾戦で美脚を際立たせ、韓国の応援席を鼓舞していたチアリーダーズは不在となっており、韓国ファンは鳴り物もない中、懸命にアカペラで応援曲を歌っている。

昨日まで東京ドームのスタンドに設置されていた応援ステージも撤去されている。それでも多くのファンが詰めかけ、大事な一戦に熱視線を送っている。