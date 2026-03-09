巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、１０日のソフトバンク戦（宇部）で先発する。登板前日のこの日はジャイアンツ球場で最終調整。「ここまで、しっかり腕を振って真っすぐを投げられている。継続できたら」と、質の高い直球で勝負することを誓った。

２月１１日の紅白戦で実戦デビューを果たし、８イニング連続で無失点記録を継続中だ。「ゼロでいけたらいい」と記録更新を狙うが、目の前の打者と向き合うことが最優先。「あんまりこだわって、変に意識しないように」と、一人ひとりの打者との真剣勝負の先で、連続記録のアップデートを目指す。

連日のＷＢＣももちろんチェック。８日の豪州戦（東京Ｄ）で先発したロッキーズ・菅野の投球には思わず目を奪われた。「やっぱりコントロールがいいですし、すごく安定していた。改めてすごいピッチャーだなと思いました」。ドラフト１位という共通項を持つ大先輩の姿を、練習のモチベーションにした。

前回登板（２８日）から少し間が空いたが「（実戦感覚は）大丈夫です」と状態は万全。「前回よかったので、いいところは変えずにやっていきたいと思います」。自信を胸に、マウンドへ向かう。