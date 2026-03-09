インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ペットにしたい長毛種の猫」ランキングを投票で募っています。2026年3月9日時点で集まった1281票でのランキングを紹介します。

【1~5位】意外な《猫》もランクイン？ TOP5を全部見る！

3位は「サイベリアン」でした。回答者からは「おとなしくて賢く、手がかからないのでとても飼いやすいです。他の猫を怖がらず、むしろ興味津々で近付いていくので多頭飼いも問題ないと思う」「がっしりとした体格と犬のように忠実な性格が、とても好みです。一緒にいても振り回されずに済みそうだし、トラやライオンみたいな感覚で同居できそう」といった声が寄せられていました。

2位には「ラグドール」がランクイン。「知り合いが家でラグドールを飼ってるのですが、とにかく触り心地が極上。毎日モフれる知り合いがうらやましかったのでいつか飼ってみたい」「かわいくておとなしいし、家具をボロボロにしないから」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ノルウェージャン・フォレスト・キャット」でした。「毛並みがきれいでふわふわ。とても触りたくなるし、顔立ちもきれいだからです」「フワフワした毛並みを見ていると、顔をうずめたいという衝動に駆られます。ペットとして飼うなら迷わずノルウェージャンフォレストキャットです」などの回答が集まっていました。