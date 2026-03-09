「今月レギュラー200円超えちゃう」原油急騰で対応追われるガソリンスタンドも…スーパーの“生鮮食品トレー”も値上げ懸念

9日、都内のガソリンスタンドで急きょ張り出したのは、驚きの告知だった。

「今月、レギュラー価格、200円突破します！」

現在162円のレギュラーガソリンの価格が、まさかの200円台に突入するという。

田中商事株式会社・三枝直樹店長：

日に日に悪化していくので、複雑っていうか、頭の中混乱しています。

中東情勢の急激な悪化が、早くも私たちの暮らしを直撃している。

業者からガソリン出荷停止の通告も

アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、現在も双方の応酬が続いている。

急激に悪化する中東情勢の影響は、週明けの日本経済には衝撃をもたらした。

日経平均株価が、一時4200円を超えて急落。

終値も2892円安。史上3番目の下げ幅だ。

背景にあるのは、急激な原油高…。

国際取引の指標となる先物価格は一時、1バレル＝90ドル台から一時119ドル台まで上昇した。

都内のガソリンスタンドでは9日、仕入れ値の上昇を受けて、レギュラーを1リットルあたり157円から162円に値上げ。

10日は10円、金曜の13日には15円の値上げを予定しているという。

さらに取材中、店長が張り出したのは…。

田中商事株式会社・三枝直樹店長：

販売価格が今月、レギュラー200円を超えちゃいます。こうやって話している間にも、状況は悪化している。

また、「一人20リットルまで」と購入できる量を限定する張り紙まで…。

9日になって、業者からガソリンの出荷停止が通告された。

田中商事株式会社・三枝直樹店長：

「3月5日以降、イラン情勢のため出荷停止」入荷があさってあったんですけど、それが白紙状態ですね。

首相は緊急対策の検討を明らかに

原油高の影響は、ガソリン以外にも…。

生鮮食品に使われるトレーも石油製品で、値上げが懸念されている。

セルシオジャパン・鶴田聡部長：

これ以上、高くなったら、今度は商品の値段にも反映せざるを得ないというのは正直出てきます。

無料の薄いビニール袋の提供も、使用制限を呼びかける可能性があるという。

男性客：

大変困ります。生活を変えないとだめでしょうね。。

9日の国会で、高市首相は緊急で対策を検討していることを明らかにした。

高市首相：

ガソリン・軽油、そして電気・ガス料金含めて、政府として即座に打つべき対策などについて、先週前半から検討に入っています。

（「イット！」 3月9日放送より）