KNB北日本放送

写真拡大

連日熱戦が続くワールドベースボールクラシック＝WBC。

日本戦のパブリックビューイングが高岡市でも開かれていて選手たちに大きな声援が送られています。

ここまで1次ラウンドを2連勝中の日本は昨夜、オーストラリアと対戦しました。

神林記者
「連覇を目指す侍ジャパンに ここイオンモール高岡からも大きな声援が送られています」

イオンモール高岡では1次ラウンドの全ての試合でパブリックビューイングが開催され、きのうまでの3試合でおよそ780人が訪れました。

きのうも大勢の人がスティックバルーンを手に声援を送りました。

「大谷選手のホームランが楽しみです」

「打って打って打ちまくってほしいですね」

試合はオーストラリアに先制を許し1点を追いかける展開となります。

7回、吉田正尚選手の2ランホームランで日本が逆転すると会場は大盛り上がりとなりました。

「わー」

「すごいホームラン、さすが4番ですね 感動しました」

その後も追加点を奪った日本は4対3で勝利。

開幕から3連勝で1次ラウンドの首位通過を決めました。

「やっぱり優勝でしょ、ニッポン頑張れ」

「守備がとても強かったです。もう優勝してほしいです」

「吉田選手のホームラン 最高でした。行けないので見れるところからテレビの前でがんばって応援します」

パブリックビューイングは1次ラウンド最終戦となるあすのチェコ戦でも行われます。