「しばらく震えが止まらなかった」前走車が突然車線変更…追い越し車線のトラックも緊急回避　名古屋市と神戸市の高速道路に逆走車

愛知・名古屋市の高速道路で、前の車が車線変更した次の瞬間、目撃された逆走車。

目撃者はわずか数十メートルのところで左車線に移り、間一髪、事故を回避。

逆走車はスピードを緩める様子もなく走り去っていきました。

大惨事につながりかねない高速道路での逆走。

目撃者は、直前に“ある異変”を感じていたといいます。

目撃者：

前の車が急に普通車線の方によける動きがあったので、よく見るとヘッドライトが見えまして、車の動きがすごく大きかったので、そこで異変に気付いた。

危険な瞬間は兵庫・神戸市でも。

追い越し車線を走行する1台のトラックは、前のトラックを追い越した次の瞬間、何かをよけるようにハンドルを切ります。

そこにいたのは、1台の乗用車。

ライトをつけ、進行方向とは逆向きの状態で停止しているように見えます。

直前で衝突を回避した、前を走るトラック。

タイミングが悪ければ事故が起きていてもおかしくない状況でした。

目撃者：

本当に鼻先で（左車線に）入ってる感じ。しばらく震えが止まらなかった。