柄本時生・さとうほなみをモデルに起用｜MONSTROUSA × TEZUKA WORLDコラボアイテム限定販売開始

衣裳デザイン会社・有限会社ダダグラムが展開するアパレルブランド「MONSTROUSA（モンストローサ）」は、手塚プロダクションとのコラボレーションアパレル「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」を発表。3月9日（月）よりオンラインにて数量限定販売を開始した。

■名作「鉄腕アトム」や「ブラック・ジャック」の人気キャラクターたちが遊び心溢れる作品として現代にアート化

本企画では、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』『ブラック・ジャック』の作品世界を4人のアーティストによって再解釈。

MonkeyDesignが手掛ける鉄腕アトムのポリゴンアートは、強烈な再構築を加えてもキャラクターのデザインが崩れない、原作の力強さを表現。

近年漫画家としても活躍の幅を広げるKANA SUZUKIは、特徴ある自身のタッチでブラック・ジャックの世界を描く。アーティストらが原作をリスペクトし、それぞれが新たな表現に挑んだ。

■コラボアイテムについて

今回のコレクションは、プリントや刺繍、素材選定に至るまで、衣装制作の現場で培った技術と視点を活かした。単なるキャラクターアパレルではなく、“作品と対話する衣服”として提案している。

漫画作品をアート作品に、アート作品を他とは違う日常の衣装へ。商品アイテムは続々と追加されるとのことだ。

■POP UP イベント at 渋谷

3月21日（土）〜3月22日(日)には、渋谷のSOCIAL TOKYOにて MANGA MONSTROUSA into Art「マンガがアートに変異する」をテーマに、POP UP SHOPやLIVEプリントイベントを開催。

普段、オンラインでしか購入できないMONSTROUSAのアイテムを手に取って見ることができるだけでなく、来場者自身の洋服にキャラクターアートをカスタムプリントできるLIVEプリントイベントも実施する、またとないチャンスとなっている。

■ビジュアルモデルについて

なお、本コレクションは昨年11月に入籍を発表した、俳優の柄本時生とさとうほなみがビジュアルモデルとして出演。柄本が「アトム」「ブラック・ジャック」に、さとうが「ウラン」「ピノコ」をテーマにスタイリングされ、お互いの俳優力を存分に発揮して作品世界を表現した。

2023年のMONSTROUSA立ち上げ時に初共演を果たした2人でしか表現できない、偶像とリアルの突然変異（monstrousa）にも注目だ。

【発売情報】

MONSTROUSA × TEZUKA WORLD発売日：2026年3月9日（月）より販売開始参加アーティスト：MonkeyDesign、KANA SUZUKI、吉村生成、足立真人（順不同）ビジュアルモデル：柄本時生、さとうほなみ販売場所：MONSTROUSA 公式オンラインストアhttps://shop.monstrousa.com/※一部の夏物アイテムは3月21日（土）から渋谷 SOCIAL TOKYOにて開催されるPOP UPストアにて先行販売予定。