ダヴ、ボディウォッシュとボディスクラブに新しい「チェリー＆アプリコットミルク」の香りが登場！
「ダヴ（Dove）」より、生クリームのようなテクスチャーが話題の「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ チューブ」に、新たな香り「チェリー＆アプリコットミルク」が登場。2026年3月16日（月）より全国で順次発売する。
■甘くやさしい香り
「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」と、便利で衛生的なチューブタイプの「ふわとろクリーミースクラブ チューブ」から、春にぴったりの「チェリー＆アプリコットミルク」の香りが新登場。
生クリームのようなふわとろテクスチャーが特徴のボディウォッシュは、やさしい泡で肌を包み込みながら洗い上げる設計。さらに、スクラブとの併用で“ふわとろ2ステップご褒美ケア”を叶え、しっとりなめらかな肌へ導く。甘く華やかなチェリーとアプリコットミルクの香りが、毎日のバスタイムを心地よく彩り、リラックス感のあるボディケアタイムを演出してくれる。
■商品情報
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社
ダヴ ふわとろボディウォッシュ チェリー＆アプリコットミルクポンプ 450g／つめかえ 340gオープン価格
ダヴ ふわとろクリーミースクラブ チェリー＆アプリコットミルク チューブ50gオープン価格