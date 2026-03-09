「ダヴ（Dove）」より、生クリームのようなテクスチャーが話題の「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」「ダヴ ふわとろクリーミースクラブ チューブ」に、新たな香り「チェリー＆アプリコットミルク」が登場。2026年3月16日（月）より全国で順次発売する。

■甘くやさしい香り

「ダヴ ふわとろボディウォッシュ」と、便利で衛生的なチューブタイプの「ふわとろクリーミースクラブ チューブ」から、春にぴったりの「チェリー＆アプリコットミルク」の香りが新登場。

生クリームのようなふわとろテクスチャーが特徴のボディウォッシュは、やさしい泡で肌を包み込みながら洗い上げる設計。さらに、スクラブとの併用で“ふわとろ2ステップご褒美ケア”を叶え、しっとりなめらかな肌へ導く。甘く華やかなチェリーとアプリコットミルクの香りが、毎日のバスタイムを心地よく彩り、リラックス感のあるボディケアタイムを演出してくれる。

■商品情報

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社

ダヴ ふわとろボディウォッシュ チェリー＆アプリコットミルクポンプ 450g／つめかえ 340gオープン価格

ダヴ ふわとろクリーミースクラブ チェリー＆アプリコットミルク チューブ50gオープン価格