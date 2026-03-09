柴田ケイコ『パンどろぼう』（KADOKAWA）のキャラクターたちが集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」。2026年1月31日から開催されているなか、会期前半を終えて来場者数3万人を突破した。

【写真】パンどろぼうのかくれがにある“あの”ぬいぐるみが初のグッズ化

「パンどろぼうひろば」で展開されるのは、絵本で描かれてきたパンどろぼうのさまざまなオブジェクト。「パンどろぼうのかくれが」やパンどろぼうまみれになれる「パンどろぼうプール」、迫力満点の特大「パンどろぼうタワー」。実際にめくることのできる「めくれる巨大絵本」や、パンどろぼうのかくれがにある “あの” ぬいぐるみに出会える「クレーンゲームコーナー」などが設けられている。

展示物のほか「もりのパンやのしょくパン」「パンまつりのライオンパン カレー入り」といったフードメニューが提供される「パンまつりひろば」、イベントオリジナルイラストを使用したグッズも含む「パンどろぼう」まみれのグッズショップなども展開。

「パンどろぼうひろば」が来場者数3万人を突破したことを記念し、公式Xでは「スペシャルプレゼントキャンペーン」が実施。公式アカウントをフォローして対象ポストをリポストすると、抽選で15組30名に本イベントの「無料招待券」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）