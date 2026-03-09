ESRは、2日に発表された「iPhone 17e」の周辺機器をAmazon.co.jpで販売している。ケースと保護フィルムはどちらも、iPhone 16e／17eの両対応。

「ESR Classic ハイブリッドマグネットケース（カメラコントロール、隠れスタンド）」は、亜鉛合金製のカメラガード部分が、15°～69°の角度に対応したスタンドとしても機能する。エアーガードコーナーとアクリル製背面パネルは約4.9mの衝撃耐久性を持ち、スクリーンエッジは1.2mm、カメラガードは2.7mm高く設計され、衝撃や傷からiPhone 17eの本体をガードする。

また、マグネットリングを内蔵し、MagSafeアクセサリーとの互換性を維持している。カラーバリエーションは、透明なクリア・クリアブラックと、半透明デザインのフロストブラック・フロストブルーの全4色。価格は2999円。

「ESR UltraFit Armorite スクリーン保護フィルム」は、専用の貼り付けツール「UltraFitトレイ」を使用し、2ステップで保護フィルムの貼り付けが可能。スクラッチ耐久試験や落下耐久テストをクリアし、不意な落下や日常使用での擦り傷から、iPhone 17eの画面をガードできる。価格は2199円。