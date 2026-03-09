「２点はエグい」「覚醒」森保ジャパン経験FWがスペインで大暴れ！待望の移籍後初ゴール含む圧巻２発にネット驚嘆！「日本代表入るのかな」
現地３月８日に開催されたスペイン２部の第29節で、宮代大聖が所属するラス・パルマスがセウタと対戦。４−１で快勝を飾った。
この試合で、今冬にヴィッセル神戸からレンタルで加入した宮代が大暴れを見せる。
まずは１−０で迎えた55分、味方のシュートを相手GKが弾いたところを詰めて加入後初ゴールを決める。さらに、その３分後には、左サイドからのクロスにゴール前で合わせて２点を奪ってみせた。
この活躍ぶりにファンは驚嘆。インターネット上では、次のような声が上がった。
「朝からいいニュースをありがとう！」
「宮代大聖、覚醒。素直に嬉しい」
「２点はエグい」
「やったな！おめ！」
「来季１部で見たすぎる！」
「日本代表入るのかな？」
「スペイン２部で初ゴール含む２得点ってすごくない？」
「ヴィッセルに帰ってきてほしいけど、宮代さんはリーガ１部でめちゃくちゃ活躍してほしいので帰ってくんなよ」
昨年７月のE-１選手権で代表デビューを飾った25歳が、特大の存在感を放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮代大聖がスペインで大暴れ！圧巻の３分で２ゴール
