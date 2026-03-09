上田綺世に焦りはなかった。指揮官の言葉に「前向きな気持ちになれた」。堂々２発。「復調宣言はまだ？」の質問には何と答えたか【現地発】

上田綺世に焦りはなかった。指揮官の言葉に「前向きな気持ちになれた」。堂々２発。「復調宣言はまだ？」の質問には何と答えたか【現地発】