独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。テーマはこちら。「イラン攻撃から1週間」。アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃から1週間が経ち、県内での影響についてお伝えします。



■■■ VTR ■■■



福山市にある「調度品の亀川」です。店内には彩り鮮やかなじゅうたんが並びます。イランの遊牧民が羊の毛を使い手織りしたじゅうたん、「ギャッベ」です。





■亀川 雅史さん「癒やしのじゅうたんと呼ばれています。触って気持ちがいいし、インテリアにもなるのが人気の秘密です。（製作に）時間がかかるので、3人がかりで半年かけて1枚つくります。」3代目の亀川 雅史さんです。年に1、2回のペースで自らイランに足を運び、「ギャッベ」を輸入してきました。しかし、イランへの攻撃で中東情勢が悪化したことにより、商売は大きな影響を受けることになりました。■亀川雅史 社長「買い付けに行けない状況になっているので、長引くと少し困ったなと感じています。」仕入れ先の知人の安否も気がかりです。■亀川 雅史さん「ネットも遮断されているので現地のスタッフとも連絡がとれないので心配しています」「安全を祈るしかない」この先、状況はどう推移するのか。心配は尽きません。■亀川雅史 社長「飛行機が動かないと対策のしようがない。（イランに）行けないと、仕入れができないものが入ってこないので、まだ在庫はあるんですけど、長期間になるとどんどん在庫が減っていくので、そこが怖いです。」■宮脇リポート「今、市場が開きましたが、ボードに並ぶ数字はそのほとんど全てがマイナスを示す青色です。」広島市内の証券会社では、朝から株価に関する問い合わせが相次ぎました。自動車関連や電力、流通など地元企業も全面安で、影響が懸念されます。■ひろぎん証券 石田裕昭 本店長「エネルギー価格から影響が出て、家計・消費に影響するので、地元経済、とくに広島は製造業が多いので、そういったところにも波及して賃上げの上昇ムードが止まってしまうかもしれない。」広島市内にあるパンのお店にも影響が。こちらでは小麦のもみ殻の部分を使用した、低糖質のパンを提供しています。糖尿病が社会問題となるイランの周辺国・クウェートへの進出を検討していたところ…■masymas 大井寿賀子 店長「クウェートの方からも、今は渡航は控えた方がいいということで、今は時期的には少し様子を見た方がいいかな、ということでストップしております。」また情勢の不安定さが引き起こす影響も懸念します。■masymas 大井寿賀子 店長「原材料のコストが上がったり、バターや小麦など輸入もののコストが上がったり、ガソリンも高くなってしまうと、 輸送費が上がっていくので、そこはすごく影響は感じています。」アメリカなどによるイランへの攻撃から1週間。先行きが見通せない中、事態の長期化は地域経済にも影を落としそうです。□□□ スタジオ □□□アメリカのイランへの攻撃により世界が混沌とする中、注目したいのはこちら。先週の金曜日に被爆者7団体などが開いた緊急会見です。フランスのマクロン大統領が自国の核軍拡を表明したことに対する抗議の会見ですが、その中での主張はこちらでした。核保有国のロシア、アメリカ、そして核を保有するとみられるイスラエルといった国が攻撃を行っているという事実です。しかもマクロン大統領は、G7広島サミットで被爆地・広島を訪問し平和への誓いを新たにしたはず。代表者の一人は「核を何千発持てば世界の戦争はなくなるのかと、世界の指導者に問いかけたい」と話しています。こういう状況だからこそ、被爆地・広島からもメッセージを発信していく必要がありそうです。2026年3月9日 放送