特集です。8日から始まった大相撲の春場所。樟南高校出身の「福崎」が新十両として四股名を「藤天晴」に改め、大きな一歩を踏み出しました。先月、母校を訪れていた「藤天晴」関が明かした目指す相撲とは？



先日、母校の樟南高校で化粧まわしを贈られたのは、3月の大阪場所から新十両として昇進が決まった「藤天晴」関です。樟南の校章とモットーである「頑張れば感動」の文字が刻まれています。





（新十両・藤天晴関）「勝とうが負けようが、真っ向からぶつかって、見てくださっている方に感動していただけるような相撲を取り続けたい」3人きょうだいの末っ子として奄美市で生まれた福崎 真逢輝さんは、中学卒業後に島を離れ樟南高校へ。高校3年時の12月には、アマチュア相撲の日本一を決める全日本相撲選手権大会で社会人や大学生もいる中でベスト8に輝き、幕下最下位格付け出し資格を獲得。高校生として史上初、幕下からのデビューを果たします。（当時 樟南高校3年・福崎真逢輝さん）「勝って驕らず負けて腐らず。横綱を目指して頑張ります」高校卒業後は藤島部屋に入門。直後の3月場所で「福崎」として初土俵から5連勝で華々しく勝ち越し。その後も、持ち前の攻撃相撲で番付を上げ、6場所目となる今年1月の初場所、西の幕下三枚目で5勝2敗と勝ち越し、十両への昇進を決めました。四股名は「福崎」改め「藤天晴」。「晴れ渡る空のように大きく“あっぱれ”と言ってもらえるような相撲を取りなさい」と師匠である藤島親方がつけてくれたと言います。（新十両・藤天晴関）「まず師匠にはおめでとうと言ってもらえて、でもまだまだ圧力という部分では通用していないんだから、これからさらに稽古に精進しないといけないぞというふうに渇を入れられた。体は小さくても小さいなりの相撲があって、その相撲でこうやって勝てることもできるというのを自分の背中で見せられたら」19歳の若さで一人前の力士として成長した藤天晴 真逢輝 関。穏やかな表情の中にも、その目は一切の曇りなく先を見据えていました。そして、8日から始まった3月場所。西の十両十三枚目の藤天晴 真逢輝 関は風賢中にはたき込みで勝ち、白星デビューを飾りました。そして2日目の9日は剣翔を寄り切りで破りました。藤天晴関の快進撃が楽しみです。