妻に暴行を加えて死亡させたとして傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。



起訴状によりますと、五泉市の無職・木村敏行被告は2024年7月、自宅で妻の美恵子さんの胸や腹を複数回踏みつける暴行を加え肋骨(ろっこつ)骨折などにより死亡させた傷害致死の罪に問われています。



9日の初公判で木村被告は「間違いありません」と述べ、起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、被告は犯行当時うつ病を患っていたものの症状は軽く、犯行への影響は小さいと指摘。暴力を思いとどまることができる状態にあり、完全責任能力があると主張しました。



一方、弁護側は被告が妻の認知症の悪化により、極度の疲労で心神耗弱だったと指摘。暴行を抑えることは難しい状態にあったと主張しました。



判決は18日に言い渡される予定です。