9日(月)は、広く晴れ間が出て幾分寒さが和らぎました。ただ、10日(火)は各地で雪や雨が降りそうです。



◆10日(火)午前9時の予想天気図

日本付近は、低気圧を含む大きな気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。また、上空には依然として寒気が居座っていますので、平地でも雪が降るところがありそうです。



◆10日(火)の天気の移り変わり

朝6時から広い範囲で雪が降るでしょう。新潟市など沿岸部でも雪雲がかかりそうです。昼ごろまでは広く雪が降りますが、日中は平地では雨が降るでしょう。



そして、午後は雪が降るのは山沿いが中心になる見込みです。ただ、夜遅くには再び平地でも雪が降るところがありそうです。





◆予想降雪量［9日(月)夜～10日(火)朝にかけて］

山沿いだけでなく平野部や沿岸部でも、広く5cmの雪が予想されています。大きく積もるほどではありませんが、10日(火)朝は凍結など路面状況の変化に注意ください。



◆その後の予想降雪量［10日(火)朝～夕方にかけて］

妙高市周辺で10cm、そのほかの山沿いで5cm、平地は各地0cmの予想です。





さて、今週は春らしい暖かさはあまり期待できなさそうです。



◆週間予報

向こう一週間は、晴れ間の出る日が多くなる見込みです。ただ、上空の寒気が中々抜けきらない予想で、とくに今週いっぱいは平年よりも最高気温が低い日が続きそうです。



今週は寒い日が多いので、体調を崩さないように暖かい服装を心がけてるようにしてください。