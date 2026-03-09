WBC初登板で勝利投手「隅田投手」地元の大村市でPV開催 家族や元チームメイトが声援《長崎》
WBC＝ワールド・ベースボール・クラシックが先週開幕し、日本は3連勝で準々決勝進出をきめました。侍ジャパンの活躍に県内も盛り上がりをみせています。
大村市ではパブリックビューイングが行われ、地元出身の隅田 知一郎投手に熱い声援が贈られました。
初戦から大村市で行われている「ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」。
侍ジャパンメンバーで大村市出身の隅田 知一郎投手を市民一体となって応援しようと初日から多くのファンが詰めかけました。
（大村市民）
「大村出身で、中学校が家内の母校だから応援している」
中には隅田投手と小中学生時代、同じチームでプレーした同級生の姿も、、
（隅田投手と小中野球部でプレー 山本 侑弥さん）
「すごく頼もしくなったなと思うし、世界一の壁は高いと思うが、彼なら絶対活躍してくれると信じている」
初戦から連勝で迎えた8日のオーストラリア戦。
両チーム無得点の緊迫した試合展開の中、5回から隅田投手がマウンドにあがります。
1、2戦目は現地で見守った家族もパブリックビューイング会場から声援を送ります。
味方のエラーなどで1点を許したものの3イニングで3者連続を含む7奪三振。
キレのある投球で流れを引き寄せると直後の7回、日本は吉田選手の2ランホームランで逆転に成功します。
その後もリードを守りきった日本は4対3で勝利。
隅田投手はWBC初登板で逆転劇を呼び込む見事な活躍を見せ、勝利投手になりました。
（隅田投手の妹）
「7奪三振とったところが、すごいしか言葉が出てこない」
（大村市民）
「隅田投手が流れを変えてくれて、逆転して追加点も取れて、勝てたのでよかった。(これからも)自分のピッチングをして頑張ってほしい」
日本は、1次ラウンドをあと1試合残しているもののすでに準々決勝進出を決めています。
10日は1次ラウンドの最終戦でチェコと対戦、その後アメリカ・マイアミに舞台を移し、15日に連覇をかけて準々決勝に臨みます。