今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月10日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


神経質になりがち。目こぼししないと気持ちが疲れそう。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


災難運あり。濡れ衣を着せられないために、余計なひと言に注意して。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


気分が落ち込みがち。積極的に人と会っておしゃべりすると◎。

9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


未知の感覚が働きそう。迷ったら勘を信じるのが正解！

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


生活がマンネリ気味に。嘆くよりも改善の努力を続けよう。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


知っていることは何でも発言して。実力を認められるかも。

6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


あれもこれもと欲張るのはNG。目の前のことから始めて。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


友情面にうれしいことあり。連絡が途絶えた人に電話してみよう。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


友達との関係が良好に。一緒に食事したり遊んだりすると吉。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


周囲が協力的な日。目標を堂々と宣言するのがポイント。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


行動半径を大きく広げてみよう。幸運をつかめる暗示が。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


金色を身に着けると、ハイレベルな運気をキープできる日に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)