「23歳差なんて信じられない」篠原涼子＆ジェシーの2ショットに「お似合い」「相性が良い感じがします」反響！
ドラマ『パンチドランク・ウーマン』（日本テレビ系）公式アカウントは3月8日、投稿を更新。撮影時のオフショットを公開しました。
【写真】篠原涼子&ジェシーのツーショット
ファンからは「同じポーズしてて可愛い」「お似合い お二人の相性が良い感じがします」「23歳差なんて信じられないぐらい お似合い過ぎです〜」「2人とも可愛い」「2人とも最&高」など、さまざまな反響が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「同じポーズしてて可愛い」同アカウントは「第7話放送まであと1時間30分」とつづり、1枚の写真を投稿。俳優の篠原涼子さんとSixTONESのジェシーさんのツーショットです。2人はカメラを見つめながら同じポーズを決めており、分厚いコート姿から冬の撮影だったことがうかがえます。
「可愛い面会タイム」撮影時のオフショットをたびたび公開している同アカウントは、同日、「第7話ご視聴ありがとうございました！」とつづり、1枚の写真を投稿。ベッドに入り布団から顔を出すジェシーさんを、篠原さんと俳優の宇梶剛士さんが見つめる姿が写っています。コメントでは「可愛い！微笑ましい」「可愛い面会タイム」「オフショットが穏やか過ぎて平和」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
