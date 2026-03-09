サンスター文具は、“はりねずみ”モチーフがかわいく、思わず触れたくなるふわふわな丸みのあるフォルムが特長の丸まるポーチ「まるまるず」（全4種）を、3月上旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定となっている。

丸まるポーチ「まるまるず」は、思わず触れたくなる、やさしい丸みのあるはりねずみがモチーフの小物収納ポーチ。ファスナーを閉じると、ふわふわの“まんまる”な姿に。開けると中のはりねずみと目が合うのも、笑顔になれるポイントだとか。閉じた時にちょこんと飛び出た“お耳”がチャーミングだという。バッグに付ければアクセントとして存在感のあるポーチになっている。



「まるまるず」

約48gの軽さで、コスメやお菓子などを収納できる、日常使いにぴったりなポーチ。おなか部分の凹みが収納スペースになっており、見た目のかわいさだけではなく、実用性も兼ね備えている。さらに、腕部分が小物をしっかりホールドしてくれるので、イヤホンやリップクリームなどを“ぎゅっ”と掴んでいるような姿も愛らしいデザインになっている。

カラビナが付いているので、バッグに外付けでき、出し入れの多い小物をすぐに取り出せるため、毎日の持ち歩きにぴったりなポーチ。コンパクトながら実用性もある。

［小売価格］各2200円（税込）

［発売日］3月上旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp