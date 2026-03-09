カール事務器は、レトロな外観と国産刃の確かな切れ味を備えた卓上小型鉛筆削り「エンゼル5グラン」を発売する。

「エンゼル5」は1960年発売「A−5エンゼル鉛筆削器」を2010年に復刻したモデル。どこか懐かしいレトロ感と、スチールの重厚さ、国産削り刃の切れ味が評価され人気となり、2011年日本文具大賞優秀賞を獲得した。





今回、機械式鉛筆削りの心臓部であるスパイラル刃から自社工場で生産する態勢を整え、「エンゼル5」をリニューアル。飽きの来ない完成されたフォルムと優れた実用性を兼ね備えた鉛筆削りを引き続き提供する。

主な特長は、樹脂成形に較べて、鉄板の切断、曲げ、溶接、塗装と手のかかるスチール製ですが、壊れにくく安心して永く使える。細かい字が書きやすい「シャープライン」（弓なり曲線形）と、描画や色塗りに適した「コニックライン」（直線形）の2種類から選べる。ハンドル部分のつまみを回して好みの芯の長さに調節できる。（目安0.5mm〜0.9mm）。那須塩原市にある自社工場で、一つひとつ丁寧に製造している。

［小売価格］各4400円（税込）

カール事務器＝https://www.carl.co.jp