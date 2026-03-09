大和ハウスグループの大和ハウスリアルティマネジメントは、東京都中央区で展開する「ダイワロイネットホテル銀座PREMIER」を、3月9日にリニューアルオープンする。

同館はダイワロイネットホテルズのフラッグシップホテルとして2015年12月に開業し、昨年10周年を迎えた。東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」をはじめ各線からアクセスの良い立地を背景に、近年はインバウンドを含む観光で来場の消費者が全体の約8割を占めている。ファミリーやグループでの宿泊や、長期滞在など、変化する消費者のニーズに応えるため、今回全館リニューアルを行った。



「ロビー」

リニューアルのコンセプトは「CROSS OVER（クロスオーバー）」。日本の伝統的なデザインと西洋のシンプルで機能的なモダンデザインを融合させ、国際色豊かな銀座にふさわしい空間へと刷新した。また、ファミリーやグループでの宿泊ニーズに応える2種類の客室を新設。約72m2の「フォースルーム」は全国のダイワロイネットホテルズにおいて最も広い客室で、5名まで宿泊可能になっている。畳の小上がりなど和のデザインを取り入れ、温かみのある空間とした。あわせて、約56m2の「ジュニアスイート」は大型のスーツケースを広げても余裕のある広さが特長になっている。いずれも電子レンジや洗濯乾燥機を完備し、長期滞在ニーズにも対応している。加えて、全客室の内装をリニューアルし、シモンズ製のベッドを新たに導入。「ユニバーサル」を除く全室でバス・トイレがセパレート（またはセミセパレート）タイプのため、広い浴室で旅の疲れを癒してもらえる。

さらに、ロビーなどの共用部もモダンな雰囲気へ一新。植栽や素材感など随所に和洋の要素を織り交ぜることで、洗練された心地よい空間とした。これからもフラッグシップホテルとして、消費者へきめ細やかなおもてなしを提供していく考え。

同社は今後も、多様化するニーズに応じたホテルのリニューアルを進め、消費者がより快適に過ごせるホテルづくりに注力するとしている。



「フォースルーム」

フォースルーム（3室、約72m2、1〜5名利用）は、全国のダイワロイネットホテルズの中で最も広い約72m2の客室で、5名まで宿泊が可能。畳の小上がりを設けた寛ぎの空間には、麻の葉をモチーフにした組子細工のパネルや障子、木の間仕切りなどを配置。随所に和のデザインを取り入れ、温かみのある設えとした。室内には電子レンジや洗濯乾燥機などを設置し、長期滞在ニーズにも対応している。バスルームはゆったりとした洗い場付きで、パウダールームには多人数でもスムーズに利用できるダブルボウルを採用。友人同士や家族揃っての宿泊におすすめとなっている。



「ジュニアスイート」

ジュニアスイート（7室、約56m2、1〜3名利用）は、利便性と居住性をあわせ持つ、約56m2のゆとりある客室で、3名まで宿泊が可能。大型のスーツケースを複数広げても余裕のある広さで、ゆったりとリラックスして過ごせる。室内には電子レンジや洗濯乾燥機を完備。長期滞在時における利便性を高め、快適な旅をサポートする。バスルームは洗い場付きで、足を伸ばして浸かれる大きさのバスタブを採用。パウダールームは複数名でも利用しやすいダブルボウル仕様になっている。



左から：「スタンダードツイン」「スーペリアダブル」

全室の内装をリニューアルしたほか、家具の入れ替えも実施し、シモンズ製のベッドを新たに導入した。全室が18m2以上で、複数名で宿泊してもゆとりのある空間を確保。それぞれの客室タイプに合わせた機能的なレイアウトを追求し、荷物が多い場合でもストレスの少ない動線としている。「ユニバーサル」を除くすべての客室でバス・トイレをセパレート（またはセミセパレート）とし、バスルームは洗い場付きにするなど、旅の疲れをゆったりと癒してもらえる。



左から：「ロビー」「 フロント」

ロビーは、和洋の融合を象徴する「CROSS OVER」をコンセプトに、日本文化と西洋文化、伝統と現代が交差するモダンな空間へと生まれ変わった。壁面の広い窓から明るい陽が差し込む開放的なフロアには、日本庭園を想起させる植栽を配し、和の空気感を演出。フロントカウンターの照明には、時代を超えて愛される北欧・デンマークのメーカー「Louis Poulsen（ルイスポールセン）」社の「VL45ラジオハウス ペンダント」を採用し、手吹きガラスならではの温かみのある光を放つ。植栽や素材感など随所に和洋の要素を織り交ぜることで、洗練された心地よい空間を創出した。さらに、チェックイン前後に消費者自身で手荷物を預けられるバゲッジポートも導入することで、旅の拠点としての利便性を一層高めた。

［施設の概要］

物件名称：ダイワロイネットホテル銀座PREMIER

所在地：東京都中央区銀座1−13−15

交通：東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」10番出口 徒歩約20秒

東京メトロ銀座線、日比谷線、丸ノ内線「銀座駅」A13番出口 徒歩約5分

東京メトロ日比谷線「東銀座駅」A7番出口 徒歩約5分

敷地面積：1085.99m2

延床面積：1万3385.98m2

構造・階数：鉄骨造・地上13階建て

建物用途：1階 飲食店・コンビニエンスストア

2階 飲食店・オフィス

3階 フロント・オフィス

4階〜13階 客室

客室：266室

宿泊料金一例：スタンダードダブル 1室3万円〜10万円（税込・料金変動有）

ホテル内設備：アメニティバー、コインランドリー、製氷機、電子レンジ、喫煙ブース（3階／フロント階）、セルフチェックイン機など

室内設備（全室／無料）：全室40インチ以上の液晶テレビ（ミラーリング・動画配信サービス対応）、冷蔵庫、加湿空気清浄機、電気ケトル、マルチタイプ携帯充電器、セーフティボックス、消臭スプレーなど

駐車場：提携駐車場47台 ※1泊1台2000円、先着順、予約不可

改装後開業：3月9日（月）

電話番号：03−5159−1380

大和ハウスリアルティマネジメント＝https://www.dh-realty.co.jp

ダイワロイネットホテルズ＝https://daiwaroynet.co.jp