『ANN』今年度も木金土は“最強お笑いラインナップ” ナイナイ＆霜降り＆オードリー継続
ニッポン放送は9日、同局で4月からの『オールナイトニッポン』ブランドの布陣を発表する会見を開催。深夜1時からの『オールナイトニッポン』は、3月で終了する火曜日をロックバンド・サカナクションの山口一郎が担当することが発表された。
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
ほかに終了番組はないため、今年度も木曜日はナインティナイン、金曜日は霜降り明星、土曜日はオードリーが継続することも決定。2021年4月に霜降りが『オールナイトニッポン0（ZERO）』から昇格して以降、この“最強お笑いラインナップ”で6年目を迎える。
木曜日のナインティナインは1994年4月に月曜の2部（当時）でスタートし、同年7月から1部に昇格。99年の4月から9月まで午後10時からの『allnightnippon SUPER!』時代や、矢部浩之が卒業して岡村隆史が単独で放送していた5年半、さらに2020年に矢部が復帰してからの期間も含めて、この春から32年目に突入する。この放送期間は、60年近いANNの歴史の中でも最長番組となる。
金曜日の霜降り明星は、『M-1グランプリ2018』で優勝した直後の19年4月から『オールナイトニッポン0（ZERO）』がスタート。2年後の21年から1部になり、裏番組のTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』と熾烈な聴取率争いを繰り広げながら、25年4月にはポッドキャスト配信するSpotifyの「Creator Milestone Awards」でブロンズ賞を受賞した。
そして、土曜日のオードリーは『M-1グランプリ2008』でブレイクしていた09年10月にスタート。人気を集めてイベントも定期的に開催し、14年には東京国際フォーラム、19年には全国4ヶ所ツアーのファイナルで日本武道館、そして24年2月には東京ドームでも開催。ドーム公演は「コメディショー（ハイブリッドビューイング）のチケット販売数の最多記録」でギネス世界記録に認定された（総販売数計15万6707人）。
このように、最強ラインナップと呼ぶにふさわしい3番組が、今年度も日本中の週末の深夜に笑いを届ける。
■『オールナイトニッポン』パーソナリティー（深1：00〜3：00）
月曜：山田裕貴
火曜：山口一郎（サカナクション）
水曜：乃木坂46（メインパーソナリティーは井上和）
木曜：ナインティナイン
金曜：霜降り明星
土曜：オードリー
■『オールナイトニッポンX』パーソナリティー（深0：00〜0：58）
月曜：FRUITS ZIPPER
火曜：高橋文哉
水曜：JO1
木曜：日向坂46・正源司陽子
金曜：週替り／HANA（月1・毎月第1金曜）、&TEAM（月1・毎月最終金曜）
■『オールナイトニッポン0（ZERO）』パーソナリティー（深3：00〜4：30、金曜のみ深3：00〜5：00）
月曜：キタニタツヤ
火曜：松田好花
水曜：佐久間宣行
木曜：マヂカルラブリー
金曜：三四郎
土曜：週替わり、ヤーレンズ（月1・毎月最終土曜）
■『オールナイトニッポンGOLD』（毎週金曜 後10：00〜深0：00）
松任谷由実
あいみょん
■『オールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30〜深1：00）
SixTONES
【写真】元気いっぱい！新しくANNのパーソナリティを務める山口一郎＆正源司陽子
ほかに終了番組はないため、今年度も木曜日はナインティナイン、金曜日は霜降り明星、土曜日はオードリーが継続することも決定。2021年4月に霜降りが『オールナイトニッポン0（ZERO）』から昇格して以降、この“最強お笑いラインナップ”で6年目を迎える。
金曜日の霜降り明星は、『M-1グランプリ2018』で優勝した直後の19年4月から『オールナイトニッポン0（ZERO）』がスタート。2年後の21年から1部になり、裏番組のTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』と熾烈な聴取率争いを繰り広げながら、25年4月にはポッドキャスト配信するSpotifyの「Creator Milestone Awards」でブロンズ賞を受賞した。
そして、土曜日のオードリーは『M-1グランプリ2008』でブレイクしていた09年10月にスタート。人気を集めてイベントも定期的に開催し、14年には東京国際フォーラム、19年には全国4ヶ所ツアーのファイナルで日本武道館、そして24年2月には東京ドームでも開催。ドーム公演は「コメディショー（ハイブリッドビューイング）のチケット販売数の最多記録」でギネス世界記録に認定された（総販売数計15万6707人）。
このように、最強ラインナップと呼ぶにふさわしい3番組が、今年度も日本中の週末の深夜に笑いを届ける。
■『オールナイトニッポン』パーソナリティー（深1：00〜3：00）
月曜：山田裕貴
火曜：山口一郎（サカナクション）
水曜：乃木坂46（メインパーソナリティーは井上和）
木曜：ナインティナイン
金曜：霜降り明星
土曜：オードリー
■『オールナイトニッポンX』パーソナリティー（深0：00〜0：58）
月曜：FRUITS ZIPPER
火曜：高橋文哉
水曜：JO1
木曜：日向坂46・正源司陽子
金曜：週替り／HANA（月1・毎月第1金曜）、&TEAM（月1・毎月最終金曜）
■『オールナイトニッポン0（ZERO）』パーソナリティー（深3：00〜4：30、金曜のみ深3：00〜5：00）
月曜：キタニタツヤ
火曜：松田好花
水曜：佐久間宣行
木曜：マヂカルラブリー
金曜：三四郎
土曜：週替わり、ヤーレンズ（月1・毎月最終土曜）
■『オールナイトニッポンGOLD』（毎週金曜 後10：00〜深0：00）
松任谷由実
あいみょん
■『オールナイトニッポンサタデースペシャル』（毎週土曜 後11：30〜深1：00）
SixTONES