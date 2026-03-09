サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは「サッポロ生ビール黒ラベル EXTRA FEEL（エクストラフィール）」を3月10日に数量限定で発売する。

今年の黒ラベルブランドは、飲用シーンや味わいがイメージしやすく季節性を感じる限定品を展開することで、黒ラベル“独自の世界観”はそのままに新たな消費者との接点を拡大する。同商品は、“出会い・発見”をテーマとし、新しい出会いや挑戦によって自分らしさを感じ、発見していく大人たちに向けた商品になっている。

同社独自開発の「旨さ長持ち麦芽」を使用し、黒ラベルらしい“生のうまさ”に加えて、春という季節にぴったりの爽やかな喉ごしを追求した。パッケージは屋外で過ごす開放的な時間をイメージさせるような、軽やかなデザインに仕上げている。



「サッポロ生ビール黒ラベル EXTRA FEEL」

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまな消費者接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していく。

デザイン特長は、屋外で過ごす開放的な時間をイメージさせるような、軽やかなデザインになっている。

中味特長は、同社独自開発の「旨さ長持ち麦芽」を使用した。黒ラベルらしい“生のうまさ”に加えて、春という季節にぴったりの爽やかな喉ごしを追求している。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くの消費者に愛され続けてきた。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品になっている。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指している。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していく。また、2019年から東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月10日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp