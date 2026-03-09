深夜から未明・・・住宅街が騒然

9日未明、熊本市東区の陸上自衛隊・健軍駐屯地に、長射程ミサイルの発射機が搬入されました。

【写真を見る】軍事アナリスト「攻撃はされない」が「説明不足」…住宅街の駐屯地へミサイル配備 反対・賛成住民で騒然 熊本

記者「健軍駐屯地の正門前には、賛成派・反対派・機動隊が集結し、異様な空気に包まれています」

8日夜、健軍駐屯地の正門前には「発射機が搬入される」という報道を受け、賛成派、反対派の双方が集まり、怒号が飛び交うなど騒然としました。

車両が入ったのは正門でなく・・・

記者「午前0時15分過ぎです。長射程ミサイルの発射機とみられる車両が今、健軍駐屯地に入りました」

日付が変わった9日未明、健軍駐屯地に長射程ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型」の発射機とみられる車両が、正門とは別の入り口から入りました。

長射程ミサイルって？

「12式地対艦誘導弾能力向上型」は、南西諸島など、日本の離島が侵攻される事態を想定して作られた、反撃能力がある国産のミサイルです。

射程は1000キロを超え、中国本土の一部も入ります。防衛省は配備の理由を「相手に攻撃を思いとどまらせる抑止力を高める」としていますが、地元住民への説明がないことに、強い反発があります。

反対する住民、賛成する住民があげた声とは

反対する住民「私たち、1回も住民説明会さえ開かれていないんですよ。何が起きているのか全く分からない」

反対する住民「住宅街の中にある駐屯地にミサイルが持ち込まれたり、火薬を持ち込まれたりすれば、標的になるリスクは高まる」

一方で…

賛成する住民「配備しなかったら、どうやって国民の命を守るのか。ミサイルを置くからと言って戦争に巻き込まれるとか、戦争をこちらから仕掛けることはない」

反対派が求める、住民への説明について、今日（9日）の会見で木原 稔 官房長官は。

木原 稔 官房長官「住民説明会についての考えは従来と変わりない」

説明会を開く考えがないことを改めて示しました。

木原 稔 官房長官「配備については熊本県知事や熊本市長から丁寧な説明を求められているので、防衛省ではこれに応えるべく、熊本県や熊本市と緊密に連携しつつ対応しているものと承知している」

住民不安も、防衛省は連絡なし

政府は長射程ミサイルを3月中に配備する計画ですが、配備の「準備行為」と位置付ける発射機の搬入に関することは回答しない方針です。

事実、熊本県と熊本市にも今回、事前に連絡はなかったということです。

木村 敬 知事「県に何のお知らせもなく、今回も報道を通じて知ったことは大変残念。防衛省は部隊の運用に関する詳細は差し控えると言っていたのに何で報道に出るのかな。疑問がある」

熊本市の大西一史市長は、防衛省に対し、住民が不安な状態にあることを受け止めて、適切な説明が必要と訴えました。

熊本市 大西一史 市長「今までのいろんなやり方を見ていてすごく信頼感は低下していて、誠実な説明をしていただく場は必要」

混沌とする中、防衛省は9日夕方、3月17日に健軍駐屯地で熊本県や熊本市、地元自治会の関係者を対象とした長射程ミサイルに関する展示会を開くことを明らかにしました。

軍事アナリストの見方――

長射程ミサイルを配備することで、攻撃対象になることを恐れる声がある一方で、防衛省は「発射機の配備による影響は大きくないと考える」としています。

なぜなのか？

ミサイル配備に理解を示す軍事アナリストの小川和久氏に話を聞きました。

軍事アナリスト 小川和久氏（静岡県立大学 特任教授）「ミサイルの拠点が置かれるといって、どこかの国が、攻撃するミサイルを打ち込むことは基本的にない」

その理由については・・・

軍事アナリスト 小川和久氏「発射装置はメンテナンスをする時以外は発射地点に展開します。指揮中枢は健軍にあっても、モノ（ミサイル・発射装置）はない。発射装置を展開するところを狙う可能性はある」

その上で、小川氏は、不安を感じている人に対する国の説明不足を指摘します。

軍事アナリスト 小川和久氏「丁寧に説明をすればこういう騒ぎは起きにくいケースだと思います。順序を踏まえた説明をこれから国はしていく必要がある」