人気ロックバンド「サカナクション」の山口一郎が９日、東京・ニッポン放送で行われた「オールナイトニッポン ２０２６年度ラインナップ発表記者会見」に登場し、４月から火曜のパーソナリティーを務める「オールナイトニッポン」（月〜土、深夜１・００）へ意気込んだ。

山口は「来年でキャリア２０年目。音楽業界の裏側をたくさん知っておりますので、暴露系パーソナリティーとして頑張りたい。それは冗談として、よろしくお願い致します」と笑わせた。同枠はシンガー・ソングライターの星野源からバトンを受け継ぐ形となる。「星野さんがソロになったときからの付き合い。ずっと星野さんのラジオを聞いていた」といい、「すごくプレッシャーを感じております」と苦笑い。「星野さんがどう思っているのかも気になりますね。同じミュージシャンとしてうまくバトンを受け取れたら」とうなずいた。

山口はプロ野球の中日で、球団創設９０周年の広報アンバサダーを務めている。ラジオには中日関係者をゲストで呼びたいといい、さらに「バンテリンドームの記者室」での生放送も思い描いた。「いろんなところでやりたい。今ドラゴンズのアンバサダーなので多少の無理はきくかなと思います」と笑わせた。

日向坂４６の正源司陽子は４月から「オールナイトニッポンＸ（クロス）」（月〜金、深夜０・００）の木曜パーソナリティーを務めることが決定。「普段思っていることをラジオならではの形で伝えていければ」と意気込み、「リスナーのみなさんといちゃいちゃするラジオにしていけたら」と笑顔だった。

会見には元日向坂４６の松田好花がコメントＶＴＲを寄せた。４月から火曜の新パーソナリティーを務める「オールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（月〜土、深夜３・００）へ、「生放送なので、日向坂を卒業してからの話せる内容や新しい変化も生まれると思う。私もリスナーの皆さんも楽しみにして頂けたら」と呼びかけた。