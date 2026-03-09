スーパーの鮮魚店での出会いから始まった二人の関係は、野球を通じた熱血指導をきっかけに、妻の人生を支える大きな愛へと変わっていった。

【映像】14歳年下夫と子供たち（食卓の様子も）

2026年3月8日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』には、MCの藤井隆と井上咲楽、そして東京都練馬区から濱田優貴さん（34）と理奈さん（48）夫妻が出演した 。本番組は結婚したてのカップルがその出会いや結婚生活の秘話を語るトークバラエティである。

二人が急接近したきっかけは、当時中学2年生だった妻の長男の存在。妻は当時、5人の子供を抱える既婚者であり、夫が働くスーパーの鮮魚店にレジのアルバイトとして入ってきた。長男が野球部のレギュラー争いをしていた際、妻は「野球を教えてくれる人を探そうと思って」と探し、高校野球の強豪校出身である夫に白羽の矢を立てた。

夫は「3年ぐらい体動かしてないから、久しぶりにいいかな」と快諾したが、公園に現れた妻の後ろには5人の子供たちが勢ぞろいしており、夫は「そこで初めて子供5人いるんだと知った。休憩挟まないで鬼ごっこして、もう1日あっという間。クタクタになりました」と振り返った。

その後、妻の二度目の離婚が決まると、夫は「話を聞くだけでも妻の気持ちも楽になるかなと思って」と親密に相談に乗るようになり、バツ2への道を歩む妻を精神的に支え続けた。