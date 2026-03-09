【悪質な愉快犯】弓矢を構えた恋のキューピッドが狙うのは？ 仕事そっちのけ、自らの快楽に溺れた天使の狙いとは【著者インタビュー】
「私は恋のキューピッド♪ 今日もお仕事頑張っちゃいます♪」恋するふたりの恋愛成就を手助けする天使が登場。弓矢を構えて狙いを定め……矢を放つ。しかしその先には大勢の人間たちが。この悪戯好きキューピッドの目的とはいったい？
『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』を無料で読む
今回は「キューピッド」を軸にした4コマ漫画を集めました。漫画家・イラストレーターとして活躍する雪のヤドカリ（@yukinohotel）さんが送る「癖になる文学的なオチ」を楽しんでみてください。
「私は恋のキューピッド♪ 今日もお仕事頑張っちゃいます♪」恋のキューピッドといえば、恋するふたりの恋愛成就の手助けをする役割で知られます。そんな現代社会に舞い降りた天使が、何やら人ごみを発見したようです。「やや！ 人がたくさんいる場所を発見！」このあたりで、読者はすでに不安を感じているのではないでしょうか。恋の「こ」の字も出てこない間に、キューピッドは弓矢を構えてしまうのです。４コマ目のオチは……もうひどくて直視できませんでした。
雪のヤドカリさんは、やたらと男女をくっつけようとする恋のキューピッド気取りのお節介焼きをどう思いますか？
雪のヤドカリさん（以下、雪のヤドカリ）：ミーハーそうでいて意外と侮れないな〜という印象を持っています。
前の会社の同期にも、キューピッドタイプの子がいて、とにかく会社中の人をくっつけて回っていました。（私はバツ８なのでお節介を焼いてもらえませんでしたが・・・ﾄﾎﾎ）
最初の方は士気が上がって良かったんですが、だんだんと痴情の縺れから社内の空気も悪くなり、業績も落ちていきました。
どういうわけか、その子は会社の状況が悪化するほどに、嬉しそうに見えました。
いよいよ倒産が決定的になり、最後にその子と話す機会があったので、精力的にキューピッドをしていた訳を聞いてみたんです。
「お母さんがここの社長に捨てられたから」
とだけ、言っていました。
質問の回答としては変ですよね。
でも、倒産が決まってからずっとニコニコしていた姿を思うと、彼女の目的はカップルの成立なんかではなかったのでしょうね。
恋のキューピッドの暗躍マンガ第2弾。「今日のターゲットはこの人だね よーし…」と狙いを定める天使。とその瞬間、鼻がゆくなって思わずくしゃみをしてしまいます。頭にハートのついた矢は思った場所に飛ばず、屋敷の畳に。「ビィーン」という擬音語でハートの矢が刺さっているシーンがシュールで笑ってしまいました。その後、４コマ目で秀逸なセリフが飛び出します。時代劇で敵が屋敷に侵入した際に叫ばれる名セリフなのですが、このセリフが実にぴったり、二重の意味になっていて唸りました。
恋のキューピッドがくしゃみをしてしまうのは、肩を出したあの薄着スタイルが原因だと思います。天使はもっと自分の体を大事にして厚着するべきだと思います。ご意見ください。
雪のヤドカリ：日本でも長らく真夏であろうと背広が必須であったように、天使も春夏秋冬問わずあのスタイルが定番となってしまっています。
絵画に記されているように、さらに前の時代は全裸が基本だったのでこれでも進歩した方です。
さらに数百年経てば長袖長ズボンのキューピッドも現れることでしょう。
「今日からキューピッド部門で勤務します。どうぞよろしくお願いします」そう話すのは、どうやらキューピッド部門に配属されたと思われる新人天使。先輩天使が「緊張してる？ 大丈夫だよ〜 困ったことがあったらなんでも聞いてね！」と優しく声をかけてくれます。まさにアットホームな職場ですね。実は新人天使、働く前に想像していたある心配があったようです。しかし実際に働いてみるとその不安は、杞憂だったことがわかります。まさに働く前と後でのギャップ。転職サイトの口コミには必ず載っているギャップです。
雪のヤドカリさんの、働く前と後とで一番ギャップを感じた職場について教えてください。
雪のヤドカリ：学生時代のカラオケバイトです。
金髪だったので、髪型自由という点に惹かれて入ったのですが、事務所に出勤すると虹色の辮髪（べんぱつ）の店長がいて、「お前の髪型は固定概念に囚われすぎている。まったく自由ではない」との言葉とともに前髪の部分だけ刈り取られてしまいました。
『自由には責任が伴う』というフロイトの言葉を、これほど嚙み締めた日はありませんでしたね。
４つ目のマンガでは、どうやらヤクザ風の男が出血して死にそうになっている場面がから始まります。「クソッ！ 出血が酷い…俺ももうここまでか」と弱音を吐きます。「ははっ、お迎えまで見えてきやがった」そう言う男の目線の先には、複数の天使たちの姿が。「こりゃ間違いなく死ぬらしい」と漏らす男。なぜ男はそう思ったのか、最後のコマを読むと、椅子から転げ落ちてしまいそうになります。
雪のヤドカリさんは、走馬灯や天使のお迎えを見たことはありますか？
雪のヤドカリ：あります！（走馬灯）
頭の中に断片的な映像が次々と映し出されて、その映像に被せるようにこれまで関わった人やお店の名前が下からせりあがる方式で流れていきました。
ジャッキーチェンの映画のラストで流れるNG集と完全に同じつくりでした。
