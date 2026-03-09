気になるカレとの距離を縮める！飲み会でさりげなく使える【モテテク】3選

好きな人との飲みの席って、ちょっとした仕草や言葉で距離がグッと近づくチャンス！そこで今回は、飲み会やサシ飲みで使える“異性にモテるテク”を3つご紹介します。「このコいいかも…♡ 」と思われるためのテクニックをぜひチェックして。

気になる人からモテるための飲み方♡ カレの心をつかんじゃお！ 異性モテに全集中♡ な恋する乙女のために、サシ飲みでもグループ飲みでも使えるさりげないのに、モテるテクをご紹介！

Point 肌見せは計画的に 色気はギャップでつくるもの 飲み会での肌見せコーデは確実にメンズの視線をゲットできるけど、軽く見られるのが欠点。 それをカバーするには、露出度を調整できる2Wayオフショルが使える！ここぞというときに女みをアピールしてみて。 読者からのコメント 「飲み会の途中で髪型をアップにしたり、カーデを脱いでたりちょっと肌が見えると『おっ！』とつい目で追っちゃいます。色っぽくて最高です！」K・Kくん（大学4年）

Point おすすめのメニューを聞く♡ おいしいものを共有すべし メンズは喜んでくれる女子を見るとグッとくるもの。飲みの席で、カレのおすすめのメニューを聞いてコミュニケーションを取りながらおいしく食べる。 カレを立てて、味覚が近いこともきっと伝わるはず。安心と親近感を一気に感じさせる一石二鳥の作戦です！ 読者からのコメント 「食の話題が嫌いな人は少ないので、男性と話すときは必ずおすすめを聞くように。特に食の趣味があう人だと親しくなれる確率が高い！」S・Aさん（アパレル・22才）

Point カレに頼ったら全力で感謝を 相手を立てる近道 お肉を焼いたり、お皿を取ってもらったりと飲みの場では人に頼る場面も多発。 そんなとき気になるカレが手伝ってくれたら、心のなかでときめく……なんて場合ではなく即座に「ありがとう、○○くんやさしいね」と笑顔で直接伝えるべき。素直に甘える女のコって可愛い！ INFORMATION ふたご

土田 小雪