【ポイント】

・寒の戻り。10日（火）は全国的に寒く、関東は真冬並み。

・10日（火）は北陸〜山陰の日本海側で雪や雨。

・朝は関東北部の平地で積雪のおそれも。

・関東の天気は周期的に変わり、12日（木）も再び、冷たい雨や雪。

・週末以降は、関東〜九州で15度以上の所が多く、春らしい陽気。

・来週は桜の開花が近づく見込み。

【全国の天気】

10日（火）は寒の戻りとなるでしょう。一時的に強い寒気が流れ込むため、午前中は北陸〜山陰地方の日本海側で、雪や冷たい雨が降りそうです。また、関東の北部でも雪が降りやすく、積雪となるおそれがあります。

東京都心も冷たい雨で、真冬並みの寒さでしょう。厚手のコートなどが必要です。一方、北日本は晴れ間の出る所もあり、この時期らしい気温となりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -2度（＋1 3月中旬）

仙台 1度（-1 3月中旬）

新潟 1度（-1 平年並み）

東京 4度（±0 平年並み）

長野 -1度（＋3 3月中旬）

名古屋 3度（＋2 2月下旬）

大阪 5度（＋2 平年並み）

広島 4度（＋2 平年並み）

高知 5度（＋1 平年並み）

福岡 8度（＋3 3月下旬）

鹿児島 6度（±0 2月中旬）

那覇 15度（±0 2月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 2度（-1 2月下旬）

仙台 8度（-2 平年並み）

新潟 7度（-2 2月下旬）

東京 9度（-5 真冬並み）

長野 5度（-3 2月中旬）

名古屋 12度（-1 2月下旬）

大阪 11度（±0 2月中旬）

広島 12度（±0 2月下旬）

高知 14度（-1 2月下旬）

福岡 13度（-1 2月下旬）

鹿児島 17度（±0 3月中旬）

那覇 20度（-1 2月中旬）

【週間予報】

13日（金）頃まで、寒気が居座り、関東甲信では12日（木）も雪が降るおそれがあります。西日本や北陸も寒い日が続くでしょう。週末は寒さが緩み、北日本の日本海側を除いては行楽日和となりそうです。

ただ、スギ花粉のピークが続きますので、花粉症の方はしっかりガードしておでかけください。

来週は春らしい陽気が続き、桜のつぼみが膨らむでしょう。三寒四温を繰り返しながら、春にまた一歩近づきそうです。