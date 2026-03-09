日テレNEWS NNN

写真拡大

【ポイント】

・寒の戻り。10日（火）は全国的に寒く、関東は真冬並み。
・10日（火）は北陸〜山陰の日本海側で雪や雨。
・朝は関東北部の平地で積雪のおそれも。
・関東の天気は周期的に変わり、12日（木）も再び、冷たい雨や雪。
・週末以降は、関東〜九州で15度以上の所が多く、春らしい陽気。
・来週は桜の開花が近づく見込み。

【全国の天気】

10日（火）は寒の戻りとなるでしょう。一時的に強い寒気が流れ込むため、午前中は北陸〜山陰地方の日本海側で、雪や冷たい雨が降りそうです。また、関東の北部でも雪が降りやすく、積雪となるおそれがあります。

東京都心も冷たい雨で、真冬並みの寒さでしょう。厚手のコートなどが必要です。一方、北日本は晴れ間の出る所もあり、この時期らしい気温となりそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　-2度（＋1　3月中旬）
仙台　　1度（-1　3月中旬）
新潟　　1度（-1　平年並み）
東京　　4度（±0　平年並み）
長野　　-1度（＋3　3月中旬）
名古屋　3度（＋2　2月下旬）
大阪　　5度（＋2　平年並み）
広島　　4度（＋2　平年並み）
高知　　5度（＋1　平年並み）
福岡　　8度（＋3　3月下旬）
鹿児島　6度（±0　2月中旬）
那覇　　15度（±0　2月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　2度（-1　2月下旬）
仙台　　8度（-2　平年並み）
新潟　　7度（-2　2月下旬）
東京　　9度（-5　真冬並み）
長野　　5度（-3　2月中旬）
名古屋　12度（-1　2月下旬）
大阪　　11度（±0　2月中旬）
広島　　12度（±0　2月下旬）
高知　　14度（-1　2月下旬）
福岡　　13度（-1　2月下旬）
鹿児島　17度（±0　3月中旬）
那覇　　20度（-1　2月中旬）

【週間予報】

13日（金）頃まで、寒気が居座り、関東甲信では12日（木）も雪が降るおそれがあります。西日本や北陸も寒い日が続くでしょう。週末は寒さが緩み、北日本の日本海側を除いては行楽日和となりそうです。

ただ、スギ花粉のピークが続きますので、花粉症の方はしっかりガードしておでかけください。

来週は春らしい陽気が続き、桜のつぼみが膨らむでしょう。三寒四温を繰り返しながら、春にまた一歩近づきそうです。