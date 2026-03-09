ボナベンチュラ春夏新作「Scia」♡ミニマルで上品なレザーバッグコレクション

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド「BONAVENTURA（ボナベンチュラ）」から、2026年春夏コレクション「Scia（シーア）」が登場。イタリア語で“軌跡”を意味する言葉をテーマに、これまで歩んできた時間や記憶を感じさせるノスタルジックな空気感をバッグに落とし込んだシリーズです。ミニマルで洗練されたデザインが、日常のスタイルに上品な存在感を添えてくれます。

女性向け「クレア」シリーズ

Women’sCollectionでは、“自分らしい軌跡を時をかけて残していく”という想いを込めた「クレア」シリーズを展開。

柔らかなフォルムと象徴的なバックルデザインが、控えめながらも洗練された存在感を演出します。

クレア トートバッグ

価格：385,000円(税込)

カラー：エトープ、グレージュ、ブラック（金具：ゴールド）

13.3インチノートPCをケースなしで収納できる容量を備え、チューブハンドルが手や肩に優しくフィット。デイリーからビジネス、セレモニーまで幅広く活躍します。

クレア クロスボディーバッグ

価格：236,500円(税込)

カラー：エトープ、グレージュ、ブラック（金具：ゴールド）

500mlペットボトルを横向きに収納できる実用的なサイズ感。太めのショルダーベルトが肩に優しくフィットし、長時間の使用でも快適です。

クレア ショルダーバッグ

価格：220,000円(税込)

カラー：エトープ、グレージュ、ブラック（金具：ゴールド）

縦長のスマートなシルエットで、ペットボトルの縦置き収納やiPhoneProMaxシリーズにも対応。現代のライフスタイルに寄り添うデザインです。

メンズミニマルコレクション

Men’sCollectionでは、“自身が主役となる軌跡を残す”というメッセージを表現したミニマルデザインが特徴。

装飾を極限まで削ぎ落とし、使う人の動きに自然と寄り添うバッグが揃います。

フィリッポ ヴァーティカルトート

価格：275,000円(税込)

カラー：ブラック、エトープ、チャコールグレー（金具：ガンメタル）

内装に柔らかなスエード素材を採用し、PCや大切な持ち物を優しく保護。底鋲付きで自立する設計や型崩れしにくいレザーが魅力です。

トマッソ クロスボディバッグ

価格：154,000円(税込)

カラー：ブラック、エトープ、チャコールグレー（金具：ガンメタル）

シュリンクレザーを贅沢に使用したショルダーバッグ。500mlペットボトルを横向きに収納できるなど、コンパクトながら機能性も兼ね備えています。

“軌跡”をテーマにした世界観

「Scia」は、ミラノの街並みを思わせる光や石畳の風景から着想を得たコレクション。ノスタルジックで温かな空気感と、これまでの人生の軌跡を重ねるようなストーリーをバッグで表現しています。

ミニマルなデザインながらも、持つ人の個性を引き立てる佇まいが魅力。

上質なレザーと洗練されたフォルムが、日常のコーディネートにさりげないラグジュアリー感をプラスします。

春夏スタイルを格上げ♡

ボナベンチュラの2026年春夏コレクション「Scia」は、2026年3月5日（木）より発売。上質なレザーとミニマルなデザインが魅力のバッグは、日常のスタイルをワンランク上の印象へと導いてくれます。長く愛用できるタイムレスなバッグとして、自分らしい“軌跡”を刻む春夏の相棒を見つけてみてはいかがでしょうか♡