【映像】「まるで電車が家の中を･･･」アメリカ各地で“巨大竜巻”発生、暗闇に激しく光る空　ミシガン州などで8人死亡

空へと延びる黒い渦。

周囲のものを巻き込みながら、その威力を増しているのが分かります。

大規模な竜巻が発生したのはアメリカの中部。

6日、ミシガン州で捉えられた映像に映っていたのは、空に広がった暗い雲と地面から巻き上がる黒い風。

すると突然、がれきが風に巻き込まれ、舞い上がりました。

様々なものを巻き込みながら威力を増し、撮影者の目の前の駐車場まで到達。

この竜巻は街に壊滅的な被害をもたらしました。

現地の人は「この地域がこんなひどい被害を受けるなんて本当にショックです」「すべてが揺れたわ。まるで電車が家の中を走っているような音がして、風が渦を巻いて、物がぶつかる音が聞こえました」と話します。

さらに、中西部に位置するオクラホマ州では、暗闇の中、強力な嵐が発生。

激しく光る空が捉えられていました。

この嵐により多くの木々が根こそぎ倒れ、住宅も崩壊。

大きな被害が相次ぎました。

また現地当局は、車に残された親子2人が命を落としたと発表。

現地のメディアによると、今回の竜巻で、ミシガン州、オクラホマ州で合わせて8人が死亡したということです。

2つの州は、被害を受けた地域に対し非常事態を宣言。

復旧活動を支援するとしています。