【映像】「まるで電車が家の中を･･･」アメリカ各地で“巨大竜巻”発生、暗闇に激しく光る空 ミシガン州などで8人死亡
空へと延びる黒い渦。
周囲のものを巻き込みながら、その威力を増しているのが分かります。
大規模な竜巻が発生したのはアメリカの中部。
6日、ミシガン州で捉えられた映像に映っていたのは、空に広がった暗い雲と地面から巻き上がる黒い風。
すると突然、がれきが風に巻き込まれ、舞い上がりました。
様々なものを巻き込みながら威力を増し、撮影者の目の前の駐車場まで到達。
この竜巻は街に壊滅的な被害をもたらしました。
現地の人は「この地域がこんなひどい被害を受けるなんて本当にショックです」「すべてが揺れたわ。まるで電車が家の中を走っているような音がして、風が渦を巻いて、物がぶつかる音が聞こえました」と話します。
さらに、中西部に位置するオクラホマ州では、暗闇の中、強力な嵐が発生。
激しく光る空が捉えられていました。
この嵐により多くの木々が根こそぎ倒れ、住宅も崩壊。
大きな被害が相次ぎました。
また現地当局は、車に残された親子2人が命を落としたと発表。
現地のメディアによると、今回の竜巻で、ミシガン州、オクラホマ州で合わせて8人が死亡したということです。
2つの州は、被害を受けた地域に対し非常事態を宣言。
復旧活動を支援するとしています。