グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞さんの2nd写真集『ラストシーン』（撮影／佐藤佑一、税別3500円、「」が、光文社よりリリースされます。



【写真】美しい…つるん陶器肌の蓬莱舞さん

2022年にヤングジャンプ「制コレ22」でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱さん。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えており、注目度は高まる一方です。



同写真集は2026年1月17日に誕生日を迎え20歳になった彼女が、初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影。これまでにない自然体な表情、佇まいを収めた作品です。



撮影は、タイ・バンコクとパタヤ近郊で敢行。にぎやかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の彼女の魅力を余すところなく切り取りました。王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。抜群のスタイルで、彼女史上もっともセクシーな姿も披露しています。



蓬莱さんは自身のインスタグラムで「写真集タイトルは『ラストシーン』に決定しました ⁡10代ラスト映画のワンシーンのような作品になりました 3月31日発売です お楽しみに」と投稿し、写真集の表紙や撮影画像を公開しています。



【蓬莱舞さんプロフィール】

ほうらいまい 20歳 2006年1月17日生まれ 静岡県出身 T160・B86W58H84 2022年、制コレ22でグランプリを受賞。グラビアアイドルとして人気を博す。現在は映画やドラマを中心に俳優としても活動。最新情報は公式X（@horai_mai）、公式Instagram（@horai_libera_official）