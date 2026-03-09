【ストーカー親にロックオンされた娘】あるある？“みんなで仲良く”の呪縛＜第17話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第17話 娘の涙
【編集部コメント】
リカちゃん……きっと今まで本当に辛かったのですね。ナツキさんも小さなリカちゃんを抱きしめながら、代わってあげられないもどかしさを感じたことでしょう。でも子どもはこうやっていろいろなことを経験しながら成長していきます。今回のことは、きっとリカちゃんの人生においてもプラスになる日がくる……そう信じたいですね。イヤなものはしっかりと態度で示す。リカちゃん、ファイト！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第17話 娘の涙
【編集部コメント】
リカちゃん……きっと今まで本当に辛かったのですね。ナツキさんも小さなリカちゃんを抱きしめながら、代わってあげられないもどかしさを感じたことでしょう。でも子どもはこうやっていろいろなことを経験しながら成長していきます。今回のことは、きっとリカちゃんの人生においてもプラスになる日がくる……そう信じたいですね。イヤなものはしっかりと態度で示す。リカちゃん、ファイト！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび