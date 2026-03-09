保育人材の不足に対応しようと、行政や保育士を育成する学校など関係団体による意見交換会が群馬県内で初めて開かれました。

この意見交換会は、保育人材の不足に対応するための連携の仕方を協議しようと育英短期大学が初めて開いたものです。９日は高崎市や保育士を育成する学校、県保育協議会などの関係団体から約３０人が参加しました。

育英短期大学によりますと、仕事を求める人１人に対していくつの求人があるかを示す有効求人倍率で、去年１０月は全国で全ての職種の平均が１．２０倍だったのに対し、保育士は全国で３・１０倍、県内では２・４３倍と人材の不足は深刻化しています。

また、保育士を育成する全国の専門学校や短大などで募集の停止が相次いでいて、９日の意見交換会では、学校の減少は若者の県外への流出や保育現場の負担増加、地域の子育て環境の崩壊につながると危機感を共有していました。そのうえで、行政や学校、保育現場など地域全体が協力して保育人材の確保を支えていく必要性があることを確認しました。

参加した関係機関は、職場体験の受け入れ体制の強化や情報発信など、それぞれが取り組んでいる保育人材確保のための取り組みを紹介し、団体間の連携方法を模索しながら意見を交わしていました。