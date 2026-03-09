デジタル社会が進む中、世代ごとの情報格差が課題となっています。

【写真を見る】「情報格差」解決へ 学生が高齢者にスマホの使い方を伝える講座 写真の加工方法などをレクチャー！（山形）

こうした中、きょう大学生と高校生が地元の高齢者にスマートフォンの使い方などを伝える講座が開かれました。

スマホの画面「これが回転、（写真の）向きを変えられる」

東北文教大学できょう開かれたのは、「高齢者のためのＬＩＮＥ活用講座」です。

県立保健医療大学が主催し、東北文教大学や東北芸術工科大学、山形市社会福祉協議会などが協力して開きました。

近年は、ＡＩの発達などあらゆる分野でデジタル化が進む一方、スマートフォンなどが使いこなせる人とそうでない人との間で生まれる「情報格差」が社会課題となっています。

参加した人「自分が知らないところを押してしまって大変なことになってはと思う。すごく緊張します」

■写真の加工方法や翻訳機能などをレクチャー！

デジタル格差を減らすためにはお年寄りのスマートフォンに対する恐怖心などを減らすことが大切です。

きょうは８人の大学生と高校生が先生となり、参加者した人たちは、写真にスタンプや文字を入れる加工の仕方や、カメラで英文を読み取り、自動で日本語に翻訳してもらう機能などさまざまなレクチャーを受けました。

参加した人「教えてもらうことは本当に楽しい。家に帰るまでに忘れている部分もあるが、それでも何回かやっているうちにこうだったなと思い出せる気持ちを込めて習うと」

参加した人「子どもたちとか孫たちとスマホの話の中に入りたいなと思って勉強にきてます。若い人と触れて教えていただくのはとてもうれしい」

■学生が自ら考えた講座

講座の内容は、大学生や高校生が高齢者に楽しくわかりやすくスマホを使ってもらえるようにと自ら考えたものです。

講座の司会も学生が務めました。

東北文教大学 人間関係学科２年 阿部星海さん「あまり億劫に感じすぎず、気軽にスマホを使っていただきたいと思うし、もっと身近に感じて使用していただけたらと思います」

この講座は、今月１７日にも県立保健医療大学で開かれる予定です。