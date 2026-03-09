鹿児島の魅力を詰め込んだ新しい土産品。次の「定番土産」になるかもしれません。新しい観光土産品コンクールの表彰式が鹿児島市で行われました。



このコンクールは、県内の事業者の新しい土産品作りを後押ししようと、鹿児島商工会議所が2年に1度、開いています。今回は菓子部門と加工食品部門に合わせて55点が出品されました。



(岡本アナウンサーの試食）

「こちらが菓子部門で優秀賞に選ばれた焼きラブリーです。いただきます。外はサクッ、中はしっとり。さつまいもの優しい甘さが広がって、鹿児島らしい味わいです」





(フェスティバロ社 中野義次 執行役員部長）「鹿児島にはまだまだおいしいものがたくさんあることを知ってもらいたい」また、加工食品部門では、ユニオン産業が開発した丼4つが入ったこちらのセットが優秀賞に選ばれました。(岡本アナウンサーの試食）「おいしい！黒豚の甘みが口の中に広がりますね」(ユニオン産業 淵村文一郎 社長）「（土産品を通して）黒豚の美味しさを全国の方々に知ってもらいたい」このほか、いちき串木野市の特産品サワーポメロを使った、菓子処「菊屋」の「極かるかん」など、6品が奨励賞に選ばれました。鹿児島の魅力をたっぷり詰め込んだ新しい土産品。観光客だけでなく地元の人からも愛される存在になりそうです。