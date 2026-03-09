異例の日曜日の開催となりました。衆議院の予算委員会が8日鹿児島市で、2026年度の予算に関する地方公聴会を開きました。塩田知事も出席し、2年連続で生産量が1位となった荒茶について、新しい市場の開拓に向けた予算の確保を求めました。



衆議院の予算委員会が8日、鹿児島市で開いた地方公聴会。2026年度の予算案について、地方の自治体や専門家などから意見を聞くものです。





与党の自民党と日本維新の会が提案して決まったものですが、平日以外で地方公聴会が開かれるのは異例です。与党側は2026年度の予算案を年度内に成立させるため、3月13日の衆議院通過を目指し、審議を急いでいます。公聴会には塩田知事も出席し、2年連続で生産量が1位となった荒茶について、新しい市場の開拓に向けた予算の確保を求めました。(塩田知事)「新たな市場開拓に向けてはバイヤーの招へいや輸出先の市場調査が必要になる。こうしたところの予算の確保をお願いしたい」また、食料品を2年間消費税の対象外とする案について出席者からは「短期的な物価高対策としてひとつの手段ではあるが、必要なところへの給付が望ましい」などといった意見が出されました。(塩田知事)「地方の事業をしっかりと推進していけるように地方財源の総額の確保や税制の検討では代替財源の確保をしっかりとお願いしたい」予算をめぐっては10日、採択の前提となる中央公聴会が開かれます。